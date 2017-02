Liquidation de six structures sous tutelle du MAEP: Les travailleurs crient famine

Par Georges Akpo 01 Fév 2017 à 15:33 229

Le 30 novembre 2016, le Conseil des Ministres a procédé à la liquidation de six structures qui sont sous tutelle du Maep. Il s’agit de la Sonapra, l’Ons, l’Alpha, l’Adma, la Caia et de l’Onasa.

Le 1er décembre 2016, des courriers ont interdit à ces structures de mener toute activité nécessitant de sortir des fonds de leurs comptes respectifs. Depuis ce temps, c’est le calvaire qui a commencé pour lesdites structures. Tous les avantages qui leur revenaient sont d’office perdus et même le salaire qui leur reste à prendre à la fin du mois suspendu ou payés à contre temps. Des structures n’ont plus touché de salaire depuis trois mois. C’est le cas de la Caia dont les agents n’ont pas eu de paye depuis le mois d’octobre 2016.

Le Ministre de l’Agriculture quant à lui n’arrive pas à autoriser le paiement car les liquidateurs n’auraient pas encore pris service ; ils ne sont même pas connus. Apparemment nommés depuis près de trois semaines, ils restent inconnus à ce jour et le personnel continue de souffrir le martyr. Les agents des six structures se disent fatigués et se préparent à envahir les rues si rien n’est fait en urgence pour clarifier leur situation car, il semble bien que le gouvernement place la charrue avant les bœufs. Trop c’est trop, crient les agents rencontrés.

Nul ne sait pas ce qui bloque la prise de service officielle des liquidateurs. Tout porte à croire que les réformes dans le secteur agricole n’ont pas été préparées. Talon doit prendre en urgence ses responsabilités, autrement, il verra les agents des structures en liquidation perturber les réformes envisagées dans le secteur agricole. Ce n’est qu’une affaire de jours.