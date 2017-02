Bénin : 72 heures de grève reconductible chaque semaine dans l’enseignement secondaire

Par Pascal Mensah 01 Fév 2017 à 14:42 207

Après les médecins en spécialité et les enseignants de la maternelle et du primaire, les enseignants de l’enseignement secondaire réunis au sein de la Fédération des syndicats de l’Education Nationale (FéSEN) ont déposé eux aussi leur motion de grève.

Par cet acte, les enseignants veulent dénoncer les dérives autoritaires du pouvoir Talon, notamment la violation des libertés démocratiques et syndicales à travers les affectations punitives des responsables syndicaux dans les départements. Ces enseignants s’insurgent contre le refus du ministre des enseignements maternel et primaire de donner satisfaction aux exigences objet de la grève en cours dans ce sous-secteur.

La FéSEN –Cstb au regard de tout ceci a décidé d’une grève renouvelable de soixante-douze heures (72) à compter du mardi 7 février 2017 à Zéro heure (00H) au jeudi 9 février à 24Heures, pour exiger entre autres la satisfaction des revendications comme la suppression immédiate et sans condition de l’arrêté ministériel portant réinsertion dans la fonction publique des inspecteurs à la retraite et leur nomination à la tête des administrations scolaires, l’abrogation de tous les arrêtés fixant arbitrairement le taux de réussite à obtenir par les directeurs d’écoles pour être maintenus à leur poste et la réhabilitation des 618 directeurs d’écoles primaires limogés et la prise en compte des diplômes supérieurs acquis avant la signature du décret portant statut juridique des Agents contractuels de l’Etat, de l’arrêté de mise en formation professionnelle des ACE 2008 du secondaire.