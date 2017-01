Amélioration du climat des affaires: Les réflexions du Cipb

Par Georges Akpo 01 Fév 2017 à 01:49 38

Comme à l’accoutumée le Conseil des investisseurs privés du Bénin (CIPB) sous la présidence de Roland Riboux a organisé hier avec l’appui du PARASEP à Azalai hôtel de la plage un diner-débat sur l’environnement économique du Bénin.

Echanges et réflexions ont été menés par des acteurs du secteur privé pour une amélioration du climat des affaires. Améliorer le climat des affaires au Bénin. C’est le leitmotiv du CIPB qui s’investit pour la promotion et le soutien de l’entreprise, créatrice de richesse et d’emplois, vecteurs de croissance et de développement. D’où le thème des échanges et partages d’hier qui ont connu la participation du ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni : « l’environnement économique actuel du Bénin et les perspectives pour l’amélioration du climat des affaires».

Dans son mot introductif, Roland Riboux a présenté sa structure aux participants à ce diner débat. En fait, créé en 2002, le CIPB est « un cercle de réflexion de référence regroupant une quarantaine de sociétés émanation de tous les métiers et de tous les secteurs d’activités…qui œuvre pour un dialogue public-privé permanent et constructif pour continuer d’avancer dans la direction du développement du Bénin».

Pendant les échanges, les participants ont abordé plusieurs questions qui constituent des goulots d’étranglement pour un développement économique du Bénin. Entre autres, la question de l’énergie électrique a été évoquée. En réponse, l’invité du CIPB Romuald Wadagni a rassuré les participants qu’elle est en voie d’être réglée. Avec un président de la République sorti du secteur privé, le gouvernement a compris que l’énergie est le nerf de l’activité économique. D’où tout a été mis en œuvre pour le déficit et conjurer le délestage. Plusieurs contrats ont été signés dans ce sens et leur mise en œuvre à court terme donnera satisfaction aux opérateurs économiques en particuliers et à la population en général.

L’un des problèmes qui secoue le secteur privé est la pression fiscale. Les membres du CIPB l’ont évoqué. Romuald Wadagni a exposé en réponse les réformes faites par son administration pour éviter les rançonnements et autres exagérations infondées au niveau des impôts. « On a un vrai problème de dettes » a laissé entendre le représentant du gouvernement pour expliquer les difficultés liées au paiement des dettes de l’Etat qui freinent le secteur privé. Mais le gouvernement à travers des emprunts obligataires et autres diligences s’active à l’apurement de la dette de l’Etat.

L’autre sujet qui a retenu les attentions est la parité du Naira avec le CFA. Le Bénin n’ayant pas à lui seul une politique monétaire est obligé d’orienter son activité économique pour amoindrir sa dépendance vis à vis du Nigéria.

De tout ce qui précède, les participants s’accordent sur le fait que beaucoup de réformes sont à faire pour assainir l’environnement économique. Mais pour y parvenir, il faut l’accompagnement du secteur privé.

Après ces échanges fructueux, un partage de festin, Roland Riboux et ses pairs ont remercié le ministre pour sa disponibilité et souhaité que le gouvernement soit toujours disponible a échangé avec le secteur privé créateur de richesse