Recouvrement des créances du FNPEEJ et du FNM : l'ONG Alcrer encourage le gouvernement

A la faveur du Conseil des ministres du mercredi 25 janvier 2016, le gouvernement a instruit les ministres concernés par la question, après avoir pris acte de la situation désolante qui prévaut au Fonds National de Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes (FNPEEJ) et au Fonds National de Microfinance (FNM) marquée par un très faible taux de remboursement de certains bénéficiaires des prestations de ces structures publiques, « à l’effet de faire prendre des mesures nouvelles en vue de procéder au recouvrement forcé des créances ».

Cette décision qui s’inscrit dans une démarche de promotion de la bonne gouvernance à travers la gestion sans complaisance des fonds publics et la reddition de comptes à tous les niveaux de la vie publique, est fortement appréciée et saluée par l’ONG ALCRER qui encourage le gouvernement à multiplier de pareilles initiatives destinées à mettre fin à la gabegie qui freine le développement du Bénin.

Pour l’ONG ALCRER en effet, les prêts accordés à certains citoyens dans la perspective de leur autonomisation économique et leur pleine participation au développement économique ne sauraient être une caution au clientélisme, au laxisme et au détournement des fonds publics.

Aussi, et consciente que le remboursement des prêts par les bénéficiaires constitue indéniablement un moyen pour poursuivre la lutte contre la pauvreté en général et le chômage des jeunes en particulier, à travers le financement de nouveaux porteurs de projets désireux de s’engager dans l’entreprenariat, l’ONG ALCRER exhorte le gouvernement à user de tous les moyens légaux pour faire rendre gorge aux bénéficiaires de mauvaise foi mis en cause.

En tout état de cause et conformément à sa mission, l’ONG ALCRER s’engage à assurer une veille citoyenne active et continue sur le processus en vue du recouvrement effectif des fonds en vue de renflouement des caisses de l’Etat, condition indispensable pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

Fait à Cotonou, le 26 janvier 2016

Le Directeur Exécutif,

Martin ASSOGBA