Parakou : une femme tue son fils et son mari en voulant le reconquérir

Par Yao Hervé Kingbêwé 30 Jan 2017 à 14:44 357

Rechercher OK

A Parakou, dans la partie septentrionale du Bénin, une dame s’est rendue coupable du meurtre de son de son mari et de son fils alors qu’elle tentait de reconquérir le cœur de son homme. Les faits remontent au 27 mai 2006.

Selon le résumé des faits, la dame qui nul doute avait perdu l’affection de son époux a entreprise de le reconquérir en faisant recours à un guérisseur traditionnel qui lui a remis une poudre blanche à faire consommer à son homme. Ce que la femme fit en mélangeant la poudre au repas de son mari qui après avoir consommé a rendu l’âme de même que son fils qui, à l’insu de la mère, s’est servi à la table de son père.

10 ans de travaux forcés

Interpellée et inculpée pour le meurtre de son époux et de son fils, la dame a comparu ce vendredi 27 janvier 2017 devant la cour d’assises de Parakou. Face à la cour, elle a reconnu les faits mis à sa charge mais a soutenu ignorer que la substance à elle remise par le guérisseur, décédé en prison avant ces assises, était mortifère. La Cour d’assises analysant le dossier, après les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de l’avocat de la défense, a condamné la dame à dix (10) ans de travaux forcés. Mais la dame ayant déjà passé onze (11) derrière les barreaux a été remise en liberté.