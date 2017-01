Benin: La réponse des inspecteurs retraités face aux « calomnies » des enseignants

Par Eric Amou 30 Jan 2017 à 00:53 182

Réunis en assemblée générale le vendredi 27 janvier 2017 à la Direction des examens et concours(Dec) à Porto-Novo, les inspecteurs retraités ont dénoncé les calomnies dont ils sont victimes depuis quelques jours.

Les inspecteurs retraités de l’enseignement maternel et primaire ont organisé une assemblée générale pour fustiger les injures et menaces dont ils sont victimes depuis quelques jours. C’était le vendredi 27 janvier 2017 à la Direction des examens et concours (Dec) à Porto-Novo. Pour eux, cette sortie vise à amener leurs jeunes frères-les enseignants- à un peu plus de retenue dans leurs propos. C’est dans une ambiance tendue que s’est déroulée ladite assemblée générale. Venus des quatre coins du Bénin, les inspecteurs retraités n’ont pas eu la langue de bois et ont dénoncé l’attitude de leurs jeunes frères-les enseignants-.

« Nous ne savons pas pourquoi nous sommes victimes de ces calomnies » s’est interrogé Didier Idohou, leur porte-parole.

Selon lui, depuis le début de la grève les inspecteurs retraités vivent dans une insécurité.

« Nous recevons des menaces par ici et par là comme si nous percevions des salaires » a-t-il ajouté.

Aux dires de Didier Idohou, c’est un sacrifice le travail qu’ils font. C’est parce que nous avons vu la baisse du niveau de nos apprenants aujourd’hui que nous avons jugé utile de répondre à l’appel du Ministre de l’enseignement maternel et primaire, Karimou Salimane, a expliqué leur porte-parole. Selon eux, en matière de qualité d’enseignement, le Bénin est dernier dans la sous-région. De plus, c’est un sacrifice que font les inspecteurs retraités a fait savoir leur porte-parole.

Répondant à la polémique sur leur salaire qui serait élevé, il explique que les inspecteurs retraités ne perçoivent aucun salaire. Les inspecteurs retraités dans leur majorité estiment que le comportement des enseignants vis-à-vis d’eux est injuste et irresponsable. Ce faisant, ils sont loin de leur rôle d’éducateur argue Didier Idohou. En la matière, il explique qu’un enseignant doit être un modèle pour ses élèves et pour la société. Il conclut en expliquant que cette sortie des inspecteurs retraités est une réponse à tout ce qui se dit à leur encontre par les enseignants.