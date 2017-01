Cotonou : Deux présumés trafiquants arrêtés avec 16 carapaces de tortues marines

Par Georges Akpo 27 Jan 2017 à 16:54 121

Deux présumés trafiquants de carapaces de tortues marines ont été arrêtés le mercredi 25 janvier 2017. Les éléments des Eaux, Forêts et chasse et ceux de la Direction centrale de la Police Judiciaire ont mis la main sur eux à Fidjrossè au moment où ils s’apprêtaient à échanger leur butin illégalement obtenu contre de l’argent.

C’était au total 16 carapaces de tortues marines dont 03 petites qu’ils voulaient commercialiser. Cette arrestation a été faite avec la collaboration technique du programme ''d’Appui à l'Application des Lois sur la Faune et la Flore (AALF-BENIN). Une fois encore, le gouvernement vient de prouver qu’il quadrille mieux le terrain pour la lutte contre la criminalité faunique au Bénin. C’est le moment de rappeler que les tortues marines viennent pondre des œufs sur les plages de juillet à décembre de chaque année. Ce sont des reptiles intégralement protégés par la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin.

Des sensibilisations sont faites depuis plus d’une décennie pour faire comprendre aux riverains des plages, les pêcheurs et leurs complices que les tortues sont à protéger quand ils viennent sur les plages pour des besoins de reproduction. Mais il y a des individus qui vont ramasser les œufs pour des besoins alimentaires, tuent les tortues, consomment leur viande et vont vendre plus tard les carapaces qui sont utilisées comme souvenirs pour les touristes. Les multiples messages de sensibilisation ne cessent de rappeler que les tortues sont protégées. Les articles 153, 154, 166 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin et de son texte d’application, sanctionnent les indélicats en prévoyant des amendes entre 100.000 F et 800.000 F et / ou un emprisonnement entre 3 mois et 5 ans.

Les deux trafiquants, après leur arrestation sont gardés à la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Ils seront présentés au procureur pour la suite de la procédure