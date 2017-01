Enseignements maternel et primaire : nouvel échec des négociations

Par Yao Hervé Kingbêwé 26 Jan 2017 à 19:20 225

La grève qui secoue les établissements publics d’enseignement maternel et primaire au Bénin depuis quelques semaines risque de perdurer encore quelque temps.

La troisième rencontre de négociations entre les partenaires sociaux et le ministre de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, tenue dans la journée de ce jeudi 26 janvier 2017, à l’image des deux premières, s’est soldée par un nouvel échec.

Selon le point fait de la rencontre par Aristide Bankolé, Secrétaire général de la Fédération des syndicalistes de la Confédération des syndicats engagés du Bénin, sur les trois points de revendication, à savoir le rapportage des notes de services et arrêtés relatifs au retour des inspecteurs pédagogiques retraités dans l’encadrement pédagogique au niveau du sous-secteur des enseignements maternel et primaire, l’application des statuts particuliers des enseignants de la maternelle et du primaire et la situation des directeurs déchargés, seul le dernier point a été évacué.

Sur les deux premiers points, le ministre et des interlocuteurs sont restés campés sur leurs positions. Conséquence, la rencontre a capoté. Autorité ministérielle et syndicalistes sont donc repartis dos à dos.

Les acteurs sociaux, pour la conduite à tenir, ont indiqué qu’ils se référeront à leur base.