Bénin : la HAAC lève les sanctions contre E-Télé, Soleil Fm et Eden Tv

Par Yao Hervé Kingbêwé 26 Jan 2017 à 16:06 738

Bonne nouvelle pour les chaînes de télévision E-Télé et Eden Tv et la station de radio Soleil Fm. Elles peuvent de nouveau émettre. La Haute autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), selon des informations concordantes et confirmées par le président de l’Union des professionnels des médias (UPMB), Franck Kpotchémé, a en effet levé les sanctions contre ces trois organes de presse.

C’est à l’issue d’une session extraordinaire de l’institution chargée de la régulation des médias tenue ce jeudi 26 janvier 2017. Il faut rappeler que les trois organes de presse étaient fermés depuis la fin novembre 2016 suite à une décision conservatoire prise par le président de la HAAC, Adam Boni Tessi. L’autorité reprochait à ces trois médias, la violation de la convention qui les lie à l’institution de régulation. Laquelle violation résulterait du changement de lieu d’émission sans une information préalable de la HAAC de ce changement.

Sikka Tv et les autres toujours en sursis

Si les professionnels et autres employés de ces trois organes peuvent jubiler, la période de galère se poursuit cependant pour ceux des chaînes de télévision Sikka Tv, la Béninoise Tv, la Chrétienne Tv et Unafrica Tv. Les sanctions contre ces chaînes n’ont pas été levées. On ne sait pour l’instant la raison officielle. Mais on se rappelle que le président de la HAAC avait fait savoir que la situation de ces médias est complexe à gérer. Car ces organes n’ont pas de convention avec l’autorité de régulation.