Bénin : Les enseignants en sit-in ce jour à Porto-Novo

Par Eric Amou 26 Jan 2017 à 03:01 111

L’enceinte du Ministère de l’enseignement maternel et primaire sis à Porto-Novo sera prise d’assaut dans la matinée d’aujourd’hui par les enseignants.

C’est à travers un sit-in que les organisations syndicales de ce secteur de l’enseignement ont décidé d’organiser pour finir leur grève de 72 heures. Objectif exigé du Ministre Karimou Salimane, l’abrogation des arrêtés motifs de la grève. La grève de 72 heures entamée depuis le mardi 24 Janvier dernier par les enseignants prend fin ce jour par un géant sit-in au Ministère de l’enseignement maternel et primaire à Porto-Novo. Ce sit-in témoigne de leur détermination à amener le Ministre de l’enseignement maternel et primaire, Karimou Salimane, à abroger les actes administratifs notamment celui relatif à l’autorisation des inspecteurs retraités à exercer encore pendant trois(03) mois leurs fonctions et à la prise d’arrêtés d’application du décret portant leurs statuts particuliers.

A travers une interview que nous a accordée hier le Secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement maternel et primaire (Synemp), Bernard Wédénou, l’on a pu comprendre que le sit-in de ce jour est stratégique. A l’en croire, ce sit-in vise non seulement à exiger du Ministre le rapportage des arrêtés en cause mais aussi et surtout à rassembler les enseignants afin de discuter ensemble de la conduite à tenir pour la suite de leur lutte. Car la grève de 72 heures est reconduite tacitement la semaine prochaine si rien n’est fait en la matière par le ministre Karimou Salimane a laissé entendre le Sg.

Ils invitent les enseignants à faire massivement le déplacement pour que cette lutte entamée pour la satisfaction de leurs revendications arrive à bon port.

« C’est ensemble qu’on est fort » argue-t-il.

Il faut noter que sur les 10 points évoqués par les organisations syndicales lors de leur rencontre avec le Ministre le vendredi dernier, les enseignants ont eu satisfaction sur 8 points. Les deux points de désaccord qui sont d’ailleurs les principaux sont ceux cités plus haut.