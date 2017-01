Grève: Les médecins en spécialisation au Bénin prolongent leur mouvement

Par Eric Amou 25 Jan 2017 à 10:49 41

Des conditions de formation en constante dégradation, de mauvaises conditions d’exercice professionnel. Telles sont les conditions dans lesquelles travaillent les médecins Béninois en spécialisation depuis plusieurs années.

Pour apporter une solution durable à cette situation qui n’a que trop duré, ces derniers ont prolongé leur grève pour dénoncer cet état de choses et exiger une amélioration de leurs conditions d’existence. C’était le vendredi dernier 20 janvier 2017 au cours d’une assemblée générale. A en croire leurs propos, ces conditions ne permettent pas une prise en charge adéquate de la population et créent des conditions sociales défavorables. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le Docteur Gilbert Fassinou, président de l’Ames dans son intervention. Ils estiment ne bénéficier d’aucune subvention de l’Etat ni d’aide financière durant toute leur formation. Les gardes, les consultations, les activités de diagnostic et les opérations au bloc opératoire génèrent des revenus ont laissé entendre ces médecins. Ils déplore qu’aucune allocation financière ne leur est allouée.

« Cela est une injustice faite aux médecins » ont-ils déploré.

Ils demandent aussi la définition d’un « statut particulier en spécialisation ». Selon eux, le médecin en spécialisation n’a aucun statut actuellement bien qu’il soit au premier plan de toutes les activités du Cnhu et autres centres hospitalo-universitaires. Ces médecins en appellent au ministère de la santé, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au Président de la République pour mettre un terme à leurs souffrances