Ministère de l’enseignement maternel et primaire: La grève passe à 72heures

Par Eric Amou 24 Jan 2017 à 00:20 51

Rechercher OK

Les syndicats du Conseil sectoriel pour le dialogue social (Csds) et le cabinet du Ministère de l’enseignement maternel et primaire n’ont pas pu s’entendre sur le rapport de l’arrêté ministériel et notes de service objets de leur motion de grèvelors de la réunion du vendredi 20 janvier 2017 à Porto-Novo. Conséquence, la grève passe à 72 heures dès ce jour.

Le mouvement de débrayage des enseignants amorcé le mercredi 18 janvier 2017, passe à 72 heures à compter d’aujourd’hui. En effet, ces derniers ont eu, dans la journée du vendredi 20 janvier dernier, une réunion avec le Cabinet du Ministère de l’enseignement maternel et primaire à Porto-Novo. Cette rencontre vise à apporter une solution à leurs différentes revendications notamment celle de l’heure qui est relative au rapport de l’arrêté ministériel et notes de service objets de leur motion de grève. Force est de constater que les deux parties ne se sont pas entendues sur ce point. Ce qui oblige alors les élèves du primaire et de la maternelle à rester de nouveau à la maison cette semaine. Cette fois-ci pour trois jours successifs à compter de ce jour.

Selon le compte rendu de la rencontre, le Vice-président du Csds, Maxime Agossouvè n’a pas manqué d’exprimer son amertume face à la volonté du cabinet du Ministère de maintenir l’arrêté ministériel en cause.

« Le cabinet estime qu’il est impossible de rapporter ses arrêtés et notes de service objets de la motion de grève. Il est resté ferme sur sa position, malgré les propositions de la partie syndicale » a déclaré le Vice-président.

De plus, le cabinet du Ministère sollicite l’indulgence des enseignants pour que les encadreurs exercent pendant trois mois. Et qu’après ces trois mois, une évaluation sera faite a fait savoir Maxime Agossouvè.

« A cette doléance, nous avons promis rendre compte aux secrétaires généraux afin qu’ils puissent aviser » a-t-il laissé entendre.

Les enseignants ont corsé le mouvement de grève qui passe de 48 heures à 72 heures avec tacite reconduction à la sortie de cette assise. Somme toute, l’on peut dire que cette énième tentative de solution a accouché d’une souris. Espérons que les deux parties trouvent rapidement une solution pour le bonheur des apprenants