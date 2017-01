Affaire fusillade au campus: le chargé de mission du recteur et l'étudiant condamnés

Par Yao Hervé Kingbêwé 23 Jan 2017 à 11:42 739

Dans l'affaire présumée de fusillade au campus de l'Université d'Abomey-Calavi (A lire ici), le verdict est enfin tombé. Après deux reports, le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a fini par trancher.

Le juge, après avoir entendu les deux parties et les réquisitions du ministère public, a décidé de condamner et le chargé de mission du recteur de l'Uac, Marius Hounsi et l'étudiant Abib Ahandessi à quatre mois de prison chacun. Cette décision est assortie d'une amende de 100.000 FCFA. Pour rappel, l'affaire de fusillade présumée dans la première et plus grande université nationale du pays remonte au 20 décembre dernier. Dans un post sur les réseaux sociaux, l'étudiant Abib Ahandessi a accusé le chargé de mission du patron de l'Uac de lui avoir tiré dessus avec une arme à feu. Ce que les autorités de l'Université ont tôt fait de démentir. Les deux parties ont par la suite porté plainte. Conséquence, les deux accusés plaignants se sont retrouvés devant les tribunaux.

Lors de la première audience tenue quelques jours après, le juge avait mis sous mandat de dépôt les deux mis en cause. Il avait également renvoyé le dossier au 16 janvier. A cette date, le tribunal avait de nouveau renvoyé le délibéré pour ce jour.