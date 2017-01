Environnement: L’ong Tamaee dévoile ses projets pour le compte de l’année 2017

Par Yao Hervé Kingbêwé 23 Jan 2017 à 09:05 98

Les projets de l’Organisation non gouvernementale Terre, air, mer, actions, enfance, environnement (Tamaee) pour le compte de l’année 2017 sont désormais connus. A la faveur d’une cérémonie vendredi 20 janvier dernier au restaurant ‘’Les délices’’ à Cotonou, la présidente Adjokè Djossinou Pinabel, a en effet levé un coin de voile sur les actions envisagées par l’Ong au cours de cette année.

Six (06) grands projets seront mis en œuvre au cours des douze (12) mois de l’année 2017. Il s’agit notamment du projet « Aménagement du Centre Ludo-écologique » de l’Ong qui est une maison de quartier qui propose à travers diverses activités une approche plus ludique des questions liées au respect de l’environnement, du projet « Aménagement et gestion d’un parc au cœur de Cotonou » dénommé « c’est ma nature », du projet « Mise en place des ateliers ludo-écologiques avec les élèves et lycéens du quartier Cocotiers à la Haie vive », du projet « Collecte de pile et papiers usagers », du projet « Mise en place d’un parc de location de vélo » et du projet « Carnaval nature 2017 ».

Selon la présidente, la motivation derrière ces projets, c’est l’épanouissement des enfants et la prise de conscience par rapport à la protection de la nature.

« Nous avons envie que nos enfants s’épanouissent autant que les enfants d’ailleurs, qu’ils aient des espaces pour courir, jouer comme tous les enfants du monde, nous demandons des quartiers plus propres et plus verts », a expliqué madame Pinabel.

Ces différents projets appréciés pour leur concrétisation ont besoin d’être soutenus. C’est pourquoi, la présidente de l’Ong a invité la population à rejoindre Tamaee.

L’Ong Tamaee est une association créée petit groupe de personnes dans le but de sensibiliser la population et particulièrement les enfants sur l’importance de la protection de la nature, et ce, à travers un large panel d’activités ludo-écologiques.

Son siège se trouve à Agblangandan dans la commune de Sèmè-Podji.