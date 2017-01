HAAC Bénin : 3 des 7 médias suspendus pourraient bientôt rouvrir

Par Georges C. 21 Jan 2017 à 18:46 226

Une séance de travail a eu lieu entre certains responsables de la HAAC, dont le président Adam Boni Tessi et les responsables des centrales syndicales. Une rencontre qui a été fructueuse puisque, d'après les premiers éléments transmis par les différents acteurs présents, 3 des 7 organes de presse suspendus pourraient bientôt rouvrir.

Et ce, dès la semaine prochaine. Quant aux 4 autres organes de presse, le président Boni Tessi a parlé de situation particulière : "4 sont hors convention, ce qui n'est pas normal. Nous ne pouvons pas défendre le cas de ces 4 puisqu'ils ne respectent pas la législation de notre pays." a déclaré le président de la HAAC.

Quant au second lot (soleil FM, E-télé et Eden TV), le président de la HAAC a parlé d'actions fondées et non de chasse aux sorcières. Il a annoncé que la HAAC était disposée à trouver des "formules" pour que ces chaînes puissent reprendre leurs activités. Il a rappelé que les 9 membres de la HAAC doivent être présents pour pouvoir débattre de ce sujet d'après les textes de l'institution. Et que la non reprise de ces trois chaînes est exclusivement due à un défaut de quorum.

Pour finir, il a affirmé que la réouverture des 4 autres chaînes est conditionnée par la signature d'une convention.