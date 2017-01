Bénin: L'Institut des Artisans de Justice et de Paix fête 20 ans d’existence

Par Blaise Ahouansè 21 Jan 2017 à 13:38 109

L’Institut des artisans de justice et de paix/Chant d’oiseau (Iajp/Co) célèbre durant toute cette année 2017, ses 20 ans d’existence, à travers une série d’activités lancée le jeudi 19 janvier dernier à Cotonou.

2017, année jubilaire des 20 ans de l’Institut des artisans de justice et de paix/Chant d’oiseau (Iajp/Co). Le jubilé a été lancé le jeudi 19 janvier 2017 au siège de l’institut à Cotonou. C’est par une conférence de presse suivie d’une messe d’ouverture. C’est un anniversaire pour se réjouir et rendre grâce parce que depuis sa création le 22 décembre 1997, l’Iajp/Co a continué son chemin, par delà les difficultés inhérentes à la vie de toute institution, explique l’Abbé Colbert C. Goudjinou, Directeur de l’Institut. C’est aussi, à l’en croire, pour faire le point de la vie de mission de l’Iajp/co, capitaliser les acquis et ouvrir des perspectives.

«Après 20 ans, l’Iajp/Co s’arrête pour évaluer le chemin parcouru afin de mieux apprécier le présent pour savoir se projeter dans l’avenir» souligne-t-il.

Il ajoute : «L’année jubilaire se veut le cadre par excellence pour que l’Iajp/Co travaille à aller en eau profonde». Ceci, indique-t-il, vu les défis sociaux, économiques et politiques au plan national, l’ampleur des crises dans le milieu éducatif, les défis comportementaux liés à l’environnement et les questions de santé publique de la sociale actuelle.

A l’agenda

Le jubilé des 20 ans de l’Iajp/Co est étalé sur toute l’année 2017. Il sera marqué par plusieurs activités dont 7 conférences mensuelles les jeudis de 19h30 à 21h30 sur le thème «Travail et démocratie au Bénin : une clé nodale de la question du développement», un atelier de réflexion et de formation le 26 mai prochain sur «La jeunesse au travail» et un colloque international les 14 et 15 décembre 2017 autour de la thématique «Justice et paix, non-impunité et miséricorde : clé d’une nouvelle citoyenneté». Il est également prévu, la publication d’un livret spécial «L’Iajp/Co: 20 ans après» et l’organisation d’une compétition de génie en herbe et d’une journée porte ouverte. L’année jubilaire sera bouclée par une messe de clôture le 22 décembre prochain, date anniversaire de la création de l’Iajp/Co.

Une idée du Mgr Isidore de Souza

Le projet de création de l’Iajp/Co est parti des inspirations du Mgr Isidore de Souza au sortir de la Conférence des forces vives de la nation béninoise de février 1990 mais il ne sera concrétisé que le 22 décembre 1997 avec le père Raymond Goudjo, fondateur et premier directeur de l’institut, d’après l’Enseignant à la retraite, Alexis Bancolé.