Bénin : l'UNICEF appelle à mettre fin à l'exploitation économique des enfants

Après le lancement du film Vie des enfants dans les marchés Dantokpa, Ouando et Arzèkè, l'UNICEF par la voix de son représentant Claudes Kamenga a appelé les autorités béninoises à tout mettre en oeuvre pour mettre fin à l'exploitation économique des enfants en République du Bénin, notamment dans les marchés.

Le film en question décrit le quotidien de certains enfants exploités dans les plus grands du marché. Ces enfants sont souvent victimes de violences, et d'abus de toutes sortes, et sont à la merci des maladies. Dans les cas extrêmes, ces enfants décèdent faute de soins quand ils sont malades ou sous les coups de leurs bourreaux. Les enfants exploités travaillent en moyenne 10 heures par jour, certaines fois sans repos et sans rémunérations (dans la plupart des cas, ils sont juste nourris par les personnes qui les exploitent).