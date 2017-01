Déguerpissements: Les femmes des marchés engagées aux côtés de la mairie

Par Georges Akpo 20 Jan 2017 à 07:07 204

Les femmes des marchés secondaires de Cotonou ont favorablement accueilli la décision de relogement des sinistrés de l’opération de libération des emprises du domaine public initiée par la Mairie.

C’est ce que retient de la tournée effectuée hier, jeudi 19 janvier 2017 par le Maire Léhady Vinagnon Soglo et sa délégation dans ces différents marchés. Du marché d’Akogbato dans le 12ème arrondissement jusqu’au marché de Wologuèdè en passant par Kindonou, Menontin Gbèdégbé et autres, le constat reste le même. Les usagers très contents, se disent prêts à accueillir leurs concitoyens touchés par ces opérations de libération des espaces publics. Et, elles se sont impliquées dans les travaux de nettoyage et d’aménagement des places identifiées dans leurs marchés respectifs.

Les plus heureuses sont les vendeuses du marché Dantokpa-Caniveau pour qui le Maire a trouvé un nouveau site situé à Gbédjromèdé dans le 6ème arrondissement pour leur permettre de poursuivre leurs activités marchandes. Ce domaine mis à leur disposition pourrait accueillir plusieurs centaines de sinistrés, selon les estimations des femmes elles-mêmes.

En initiant ces différentes mesures sociales, le Maire de Cotonou tient à faciliter la vie à ses administrés principalement aux femmes qui, à travers leurs activités génératrices de revenus, constituent les piliers de leurs familles respectives. C'est pour accélérer ces travaux que le maire a dépêché plusieurs équipes des services techniques dans tous les marchés secondaires de la ville pour préparer le terrain.

L’action de la mairie ne s’est pas arrêtée dans les marchés. Le ramassage des gravats se fait aussi au niveau les trottoirs, terres-pleins-centraux et autres domaines libérés. A tout cela s’ajoutent les travaux de réhabilitation et de construction de nouvelles infrastructures à caractère marchand sur certains sites identifiés dans la ville. Ainsi, eu égard aux nombreux effets néfastes de l’opération de déplacement des occupants illégaux du domaine public, le Maire de Cotonou Léhady Vinagnon Soglo et son équipe ont pris leurs responsabilités pour atténuer la douleur des sinistrés