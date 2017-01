Changement climatique: La FAO promeut le transfert des technologies vers les producteurs

Par Yao Hervé Kingbêwé 19 Jan 2017 à 08:24 243

Dans le cadre du projet GCP/RAF/496/NOR intitulé « Soutenir la transition vers une agriculture et des systèmes alimentaires intelligents face au climat » de la FAO s’est ouvert mardi à l’Infosec à Cotonou, un atelier d’échanges.

L’objectif de cet atelier de deux jours est de promouvoir le transfert de pratiques/technologies d’agriculture intelligente face au climat (AIC) entre chercheurs et producteurs. Le Bénin, à l’image des pays moins avancés, est exposé à trois risques climatiques majeurs (sécheresse, les inondations et les pluies tardives et violentes). Mais les nombreuses pratiques et technologies développées dans les instituts nationaux et internationaux en vue d’améliorer la résilience des populations face aux effets néfastes des changements climatiques sont généralement peu connues par les principaux utilisateurs que sont les agriculteurs et le passage à l’échelle de ces technologies est également limité.

Pour donc promouvoir les échanges de connaissances et le transfert des pratiques et technologies vers les utilisateurs finaux, il s’est ouvert mardi 17 janvier 2017, à l’Infosec à Cotonou, un atelier d’échanges. Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet GCP/RAF/496/NOR intitulé « Soutenir la transition vers une agriculture et des systèmes alimentaires intelligents face au climat » initié par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et lancé il y a cinq mois.

Passer des réflexions et engagements à l’action

Dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier, le Représentant Résident de la FAO, Dr Tiémoko Yo, s’est fait le devoir de rappeler le contexte dans lequel le projet a été lancé. Un contexte marqué par des réflexions et engagements tant au niveau national qu’international, a-t-il fait savoir avant de souligner qu’il s’agit maintenant pour eux de passer de la phase de réflexion et d’engagement à la phase de l’action. Et c’est dans ce sens que se tient l’atelier d’échanges.

Dr Yo, dans son intervention, a également mis l’accent sur la nécessité pour le Bénin d’aller vers l’AIC, cette agriculture qui englobe des pratiques et technologies qui visent à « accroître durablement la productivité, à soutenir les exploitants dans leur effort à s’adapter au changement climatique et à réduire le niveau d’émission de gaz à effet de serre». Cela, d’autant plus que les partenaires financiers se sont déjà engagés à appuyer les pays dans leurs efforts d’opérer une transition vers l’AIC a révélé Dr Tiémoko Yo qui espère que sur cette thématique il sera développé pour le Bénin un grand programme d’agriculture climato-intelligente.

L’atelier, une aubaine

Procédant à l’ouverture de l’atelier, le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Delphin Koudandé a souligné que la promotion du transfert de technologies et du savoir-faire a été identifiée comme objectifs clés pour améliorer la résilience des populations vulnérables. « Cet atelier, s’est-il réjoui, est donc une opportunité pour échanger sur les technologies/pratiques de l’agriculture intelligente face au climat mises au point et/ou déjà éprouvées en vue de leur vulgarisation et/ou de leur mise à l’échelle au profit des utilisateurs ».

C’est pour cette raison que l’autorité a invité les participants à y consacrer toute leur attention et leur expertise pour des résultats à la hauteur des attentes.

Il faut indiquer que l’atelier d’échanges est prévu pour durer deux jours pendant lesquels les participants auront à apprécier les différentes technologies pour leur pertinence, leur impact potentiel, leurs contributions en termes de productivité, d’adaptation et d’atténuation. Ils auront par ailleurs à formuler des recommandations pour leur diffusion