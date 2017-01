Approvisionnement en vaccins: L’Amp planifie la dernière année de mise en œuvre du projet Logivac+

Par Olivier Ribouis 18 Jan 2017 à 08:34 196

Exécuté par l’Agence de médecine préventive (Amp) depuis novembre 2014 à travers un appui technique au Programme Elargi de Vaccination (Pev) du Bénin pour la mise en œuvre du déploiement du système logistique optimisé (Slo), le projet Logivac+ entre dans sa dernière année de mise en œuvre.

A cet effet, s’est ouvert ce mardi 17 janvier à Ouidah, un atelier de planification des activités pour le compte de l’année 2017. A cet atelier qui prend fin le jeudi 19 janvier, l’équipe du projet Logivac+ entend faire le bilan de la mise en œuvre du projet pour les deux années écoulées, la planification opérationnelle du projet sur l’année 2017 incluant la gestion des risques et le cadre d’évaluation du système logistique optimisé. Selon Hamed Idrissa Traoré, Coordonnateur du projet Logivac+ et Directeur de l’Amp-Bénin, cette rencontre de travail de l’équipe d’exécution s’impose au regard des nombreux défis du projet. A 9 mois de la fin du projet, cet atelier est aussi pour lui, une occasion pour l’équipe d’exécution de développer un plan de gestion des risques afin de prendre des dispositions contre d’éventuels goulots d’étranglements. A l’instar des précédents, le présent atelier est nécessaire pour mener à bien les tâches à exécuter selon Philippe Jaillard, Responsable de programme, «Technologie et logistique de santé» de l’Amp.

«Nous avons tenu à ce que de façon périodique, toute l’équipe fasse une pause pour faire le bilan. Et l’impact se ressent dans la mise en œuvre du projet », a-t-il expliqué.

Pour le coordonnateur Hamed Idrissa Traoré, il n’y a aucun doute, « les différentes solutions et recommandations issues de cet atelier permettront une bonne exécution du projet LOGIVAC + »