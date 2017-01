Séminaire régional des ordonnateurs du Fed: Vers de nouveaux paradigmes pour asseoir le groupe Acp/ Ue

Par Arthur Sélo 18 Jan 2017 à 08:20 213

Les sous-secrétaires du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Acp) et les hauts fonctionnaires échangent depuis hier mardi 17 janvier 2017 au Palais des Congrès de Cotonou, pour trouver de nouveaux modèles pour le partenariat Acp / Union Européenne.

Ceci, en prélude à la réunion des ministres des finances prévue pour les 19 et 20 janvier 2017. Ils sont venus des pays de la Communauté économique et monétaires ouest africain (Cedeao). Depuis hier, les hauts fonctionnaires des pays de l’Afrique de l’ouest et les sous secrétaires du groupe Acp/Ue sont à Cotonou pour réfléchir sur les nouvelles orientations à donner au partenariat entre les pays Acp et l’Union Européenne. Ils participent au séminaire régional des ordonnateurs nationaux et régionaux du fonds européens pour le développement pour l’Afrique de l’ouest. Ce séminaire a été lancé par la réunion de ces hauts fonctionnaires qui doit préparer la rencontre des ministres des Finances prévue pour les 19 et 20 janvier 2017. C’est le directeur de cabinet du ministre béninois de l’Economie et des Finances Servais Adjovi qui a ouvert les travaux de cette réunion préparatoire.

Selon Servais Adjovi, l’accord de partenariat Acp/Ue arrive à échéance en 2020. Il couvre plusieurs domaines afin de bâtir des économies résilientes et compétitives. Le directeur de cabinet a expliqué que l’évaluation récente à montré que cet accord a permis de lutter contre la pauvreté. Alors, les hauts fonctionnaires ont l’occasion d’échanger des expériences et de suggérer de nouvelles pistes. Ils vont proposer de nouveaux paradigmes pour asseoir le groupe Acp/Ue car, il faut donner une plus grande vitalité à ce partenariat.

Le sous secrétaire général du groupe Acp/Ue a rappelé que le partenariat a été signé à Cotonou en 2000. Et cette réunion est la troisième pour la sous-région. Pendant les deux jours, les participants vont se pencher sur les documents du 11è Fonds européens pour le développement et préparer la revue à mi-parcours de la mise en œuvre du partenariat. Il y aura des échanges de vue avec la Banque européenne et un accent sera mis sur le nouveau concours européen pour le développement. A la fin, un rapport sera produit et soumis aux ministres des finances