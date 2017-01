Bénin: Fernand Gbaguidi rassemble les communes des Collines autour du Pag

Par Blaise Ahouansè 17 Jan 2017 à 20:41 74

Rechercher OK

Elus locaux, têtes couronnées, sages, notables, jeunes et femmes des communes du département des collines se sont réunis samedi dernier à la salle des fêtes Ranti de Dassa-Zoumè pour réfléchir sur le développement de leur cité à l’ère du Nouveau Départ.

C’était une formation initiée par le professeur Fernand Gbaguidi, Directeur des pharmacies, des médicaments et explorations diagnostiques (Dpmed). Elle a porté sur le thème «Rôle et leadership des conseillers communaux pour le développement des communes des Collines dans le contexte du Nouveau Départ». A l’occasion, le Maire de Dassa-Zoumè, Nicaise Fagnon a exposé de long en large au public, les atouts dont peuvent bénéficier les communes des Collines dans l’exécution du programme d’action du gouvernement (Pag).

Pour le professeur Fernand Gbaguidi, les communes des collines ne doivent pas rester en marge. Il a surtout sensibilisé les maires, conseillers communaux, têtes couronnées et autres fils et filles des Collines à adhérer au Pag pour en faire profiter leur département.

«Le temps est arrivé où nous devons faire l’effort de nous fédérer autour du Pag afin de bénéficier du développement socioéconomique qu’il augure. Ainsi, il nous revient à nous, fils et filles des Collines, d’exhiber et de révéler ses atouts» a-t-il conseillé rappelant aux participants à la formation que c’est le moment de développer leur localité. «Quand peu de temps passe, peu de temps arrive. Peu de temps sont passés et 2016 est passé et aujourd’hui nous sommes le 14 janvier 2017. Peu de temps sont passés, depuis l’avènement de notre démocratie en 1990 avec cinq régimes quinquennaux, chacun avec ses corbeilles riches d’ambitions de développement contenant sans doute dans un trou de la corbeille des envies de voir se développer notre cher département des Collines» rappelle le directeur.

Au-delà du Pag, il invite aussi ses parents, frères et sœurs des Collines à l’union. «Je souhaite que nous oublions un tout petit peu nos divergences politiques, ethniques, religieuses, pour forger une unité d’action autour du Pag du nouveau départ», a-t-il déclaré. Dans le même sens le Maire de Dassa, celui de Savalou et le porte-parole des têtes couronnées ont invité notamment les leaders de ce département à taire les querelles politiques et mettre en avant le mieux-être des populations en s’appropriant le Pag

Lire Bénin : Téléchargez ici la version complète du PAG