Bénin: Amnesty international plaide pour une amélioration des conditions carcérales

Par Didier Amoussou 17 Jan 2017 à 00:49 70

Rechercher OK

Le rapport sur l’abolition de la peine de mort au Bénin a été publié ce lundi 14 janvier 2017 au champ d’oiseau de Cotonou par Amnesty international. Dans ce rapport, Amnesty international a révélé que le Bénin, en dépit de ses efforts en matière de respect des droits de l’homme, a encore du chemin à faire pour honorer ses engagements.

En effet, sur le terrain du respect des droits de l’homme, les actes ne suivent pas la parole. Malgré la ratification de la convention relative à la peine de mort, le Bénin détient jusqu’à ce jour, 14 condamnés à mort dans la prison d’Akpro Missrété. A en croire Fidel kikan, Président d'Amnesty international Bénin, ces détenus croupissent dans des conditions déplorables dans cette prison et ne bénéficient d’aucun traitement humain digne du nom. En plus de leur vie carcérale pitoyable ils ignorent le sort qui est le leur. Face à cette velléité d’abolition de la peine de mort qui existe encore en fait au Bénin, Amnesty international ressuscite le débat et demande à l’Etat d’œuvrer pour sauver les 14 détenus du quartier des condamnés à mort. Après avoir pris note des différents plaidoyers en faveur des 14 détenus, Alexis Agbéléssessi, Président de la commission des lois à l’assemblée nationale, a promis qu’il va mobiliser l’institution en faveur de ces condamnés à mort.