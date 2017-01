Lettre ouverte au Ministre des Sports sur l’image de notre équipe nationale de Foot

Par Blaise Aplogan 16 Jan 2017 à 18:48 12

Monsieur le Ministre, Permettez-moi de prendre un peu de votre précieux temps, pour vous entretenir d’une question qui travaille le patriote béninois et sociologue que je suis.

C’est à propos de l’emblème et du nom de notre équipe nationale de foot. Ce n’est un secret pour personne que depuis plusieurs années, notre équipe nationale de foot ne montre pas de quoi elle est capable. Entre succès surprenant et cuisantes défaites, elle patine, et ses résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs investis en elle.

Les causes de cette inconstance tenace sont nombreuses. Au-delà des raisons matérielles et financières, techniques et organisationnelles qu’on peut qualifier d’immédiates, et sans lesquelles aucune équipe de sport digne de ce nom ne peut exister, il y a aussi des raisons symboliques et mentales, qui ne sont pas visibles à l’œil nu, bien qu’elles nous hantent de l’intérieur et agissent à notre corps défendant.

Dans cet ordre d’idées, le moins que l’on puise dire est que le nom Écureuil que porte notre équipe nationale, jusqu’à présent, ne lui a pas porté chance. Mais au-delà de l’euphémisme, c’est moins une question de chance que de mentalité à changer.

Monsieur le Ministre, entre autres traits que l’opinion lui prête, le Béninois, dit-on, aurait un penchant prononcé à l’individualisme. S’il est vrai que l’individualisme favorise l’émulation, il gagnerait cependant à s’accommoder d’une bonne dose d’esprit collectif. L’esprit collectif est déterminant dans le domaine sportif et plus spécifiquement dans une discipline comme le football.

C’est pour cela que, restant dans le registre de l’emblème animalier qui a la faveur de la grande majorité des équipes nationales africaines, nous pensons que le choix des Abeilles du Bénin serait convenable pour notre équipe nationale de foot.

D’abord, ce choix impulse une rupture avec l’ancienne représentation individualiste qui a prévalu jusqu’à présent, en optant pour une représentation, celle des abeilles et de la ruche, qui valorise la collectivité, l’organisation, le travail, le but, l’objectif, la défense du collectif, l’agressivité nécessaire et légitime, etc…

De plus, la couleur or associée à l’abeille avec sa représentation positive s’insère dans la continuité de la couleur de notre équipe de foot, le jaune, qui est l’une des composantes du drapeau national.

L’autre aspect de continuité est que, comme l’ont montré des études sur le sujet, les petits pays comme le Bénin, le Togo et d’autres, sur le marché des emblèmes animaliers, ont fait le choix judicieux de s’identifier à des animaux de petites taille mais aux vertus précieuses et souvent plus pertinentes que celles des grands animaux choisis volontiers par les pays de plus grande taille. Avec le choix des abeilles, le Bénin ne dérogerait pas à cette option d’une grande valeur éthique et psychologique.

Dans l’espoir que ce moment pris sur votre temps précieux n’aura pas été en vain, je vous prie Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer l’expression de ma très haute considération.

Blaise Aplogan, Président du GREBEL ( Groupe de Réflexion pour un Bénin Libre)