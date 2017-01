Fraternité: Wémèxwé Dangbo 2017 dans sa phase active

Par Olivier Ribouis 12 Jan 2017 à 10:01 153

L’édition 2017 de Wémèxwé, la fête de retrouvaille des natifs de la vallée de l’Ouémé est entrée dans sa phase active. C’est à travers un culte de l’Eglise du christianisme céleste animée par le Président Mondial, le Révérend Pasteur Benoît Benett Adeogoun que cette édition qui a lieu dans la ville de Dangbo a été ouverte.

Le lancement officiel aura lieu ce jeudi 12 janvier à travers un carnaval qui partira du Ceg Affamey dans la commune de Bonou pour échouer au Ceg Zounguè qui accueille les manifestations de la fête avec un autre culte, celui de l'Eglise des Chérubins et Séraphins. Dans l’après-midi sera lancée la foire économique de la vallée de l’Ouémé. Une occasion pour découvrir la richesse artisanale et des produits de consommation locale de la région des Wémènou. Pour ceux qui seront déjà sur place, c’est une nouvelle occasion de redécouvrir les spécificités des cultes des religions endogènes et d’assister à quelques spectacles d’animations culturelles. Comme pour les précédentes éditions, la présente est aussi une occasion pour les fils et filles de la région pour discuter du développement de leur riche vallée, la deuxième du monde après le Nil, mais dont la valorisation peine à devenir réalité. Selon le calendrier des manifestations, ce vendredi 13 janvier est « la journée du développement de Wémè ». Il y aura notamment « la présentation du plan du développement d’un pays Wémè » et une conférence-débat qui portera sur le thème « pollution des écosystèmes aquatiques par les pesticides ». Et pour la distraction après les moments de réflexion, il est prévu au programme dans l’après-midi, un spectacle de danse traditionnelle Akoto, de danse des échassiers, de jeux de quille et la soirée d’élection de la plus belle fille de la région, Miss vallée. Le festival des Wémènou atteindra son point culminant de réjouissance durant les deux jours du week-end. Le samedi ce sera le grand de la finale dans les diverses compétitions de musique et de tournois de football ainsi de que handall. Un spectacle de démonstration des arts martiaux devrait être également servi au public avant l’ultime phase de remise des trophées. Dimanche, le dernier jour, est celui de la grande réjouissance populaire qui suivra la grande messe catholique qu’animera Mgr Aristide Gonzallo. Le tout sera couronné par des animations culturelles, des jeux divers et un grand pique-nique