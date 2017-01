Décès de Théophile Montcho : les condoléances de l’ancien préfet Moukaram Badarou

Par Yao Hervé Kingbêwé 11 Jan 2017 à 12:36 638

Le départ de ce monde pour l’au-delà de l’ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et des loisirs, Théophile Montcho, ne laisse pas les Béninois indifférents. Sur les réseaux sociaux, plusieurs citoyens sont montés au créneau pour saluer la mémoire de l’illustre disparu.

Au nombre de ces citoyens, l’ancien Préfet du département de l’Ouémé et du Plateau, Moukaram Badarou. Dans un post sur sa page facebook, le président du Parti conscience citoyenne a présenté ses « condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu, aux membres de l'Union fait la nation et particulièrement aux militantes et militants du Parti social démocrate ».

L’ancien représentant de l’Etat central dans les départements de l’Ouémé et du Plateau s’est également incliné devant la mémoire de l’ancien Président de la Fédération béninoise de l’athlétisme et ancien Secrétaire général du Parti social démocrate (PSD).