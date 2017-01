Carnet noir: l’ancien ministre Théophile Montcho retrouvé mort dans son lit

Par Yao Hervé Kingbêwé 11 Jan 2017 à 12:24 1678

Le monde politique et sportif béninois est en deuil. L’ancien Secrétaire général du Parti Social Démocrate (PSD) et ancien Président de la Fédération béninoise d’athlétisme (FBA), Théophile Montcho n’est plus.

Son corps sans vie a été retrouvé dans la matinée de ce mercredi 11 janvier 2017 dans son lit. Les causes de son décès ne sont pas encore connues. Mais il faut souligner le départ pour l’au-délà du Président de la Fédération béninoise d’athlétisme (FBA) coincide avec celui de l’ancien trésorier général de la FBA, Emmanuel Totin Akodjenou décédé il y a seulement vingt quatre (24) heures.

Il faut rappeler que le défunt a dirigé pendant trois mandatures consécutives la fédération béninoise d’athlétisme. Il était même candidat pour un quatrième mandat mais lors du congrès électif de la FBA tenu le 28 décembre dernier, il a été battu par son ancien trésorier général adjoint.

Théophile Montcho, rappelons-le, a occupé de nombreuses fonctions sur le plan politique. Il a été député à l’Assemblée nationale. Il a également été ministre de la Jeunesse, des Sports et loisirs.

La Rédaction de La Nouvelle Tribune, par cet article, présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l’illustre disparu, à sa famille politique et sportive.