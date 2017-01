Culture : Edgard Guidibi assimile les religions endogènes à des « divinités démons »

Par Yao Hervé Kingbêwé 10 Jan 2017 à 22:05 441

Les Béninois ont célébré ce 10 janvier 2017, la fête des religions endogènes. Mais cette célébration du culte Vodoun au Bénin n’est pas vu d’un bon œil par tous.

Au nombre de ces derniers, Edgard Guidibi. Dans un post qui laisse transparaître sa foi chrétienne sur facebook, l’ancien conseiller de l’ex-Président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, sans les nommer, a assimilé les religions endogènes à des divinités démons.

«Dieu a créé tous les hommes, pourquoi devriez vous continuer de vous perdre à nier sa seigneurie pour vous mettre sous la malédiction avec des divinités démons? Pourquoi les féticheurs devraient-ils toujours invoquer la miséricorde de Dieu avant d'agir, l'appelant SEGBOLISSA "Ancien des âges blanc", tandis qu'ils refusent par ailleurs de se soumettre et d'obéir à ce même Dieu? », s’interroge-t-il d’entrée dans son post intitulé « Dieu n'est pas blanc et l'idolâtrie n'est pas seulement africaine ». « Seraient-ils comme Satan qui avant de persécuter Job a dû prendre la permission de Dieu, sans pour autant jamais se soumettre à Dieu et chercher à lui obéir », poursuit-il avant de rejeter les arguments culturels évoqués par certaines personnes pour justifier leur pratique de religion endogène qui s’apparente, à l’en croire, à de l’idolâtrie.

« Si quelqu'un veut rejeter le Christianisme véritable (je ne parle pas de tous ceux qui s'en prétendent faussement sans être véritablement né de nouveau), qu'il le fasse avec un autre prétexte et non sous prétexte que Dieu est blanc et que les divinités démoniaques sont noires et africaines », a-t-il écrit après avoir fait remarquer que de nombreux compagnons de Jésus étaient des noirs. « Je suis fier d'être noir, j'aime nos habits, nos mets, nos chants, nos danses, nos rythmes, etc. mais je refuse d'être idolâtre comme mes ancêtres qui n'avaient pas eu la grâce de la révélation » a-t-il clairement souligné.