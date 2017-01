Festivités du 10 janvier 2017:Une délégation départementale du culte vodoun Chez Houngbédji

Par Ismail Keko 09 Jan 2017 à 22:58 68

Rechercher OK

Dans la perspective des festivités marquant le 10 janvier 2017, communément appelée « fête du vodoun », une délégation du comité d’organisation de cette fête dans le département de l’ouémé conduite par le président départemental du culte vodoun, Bienvenu Agossou Assogba, est allée prendre conseils auprès de la deuxième personnalité de l’Etat béninois.

Me Adrien Houngbédji, c’est de lui qu’il s’agit, a reçu en audience au palais des gouverneurs à Porto-Novo, ces détenteurs et garants de nos traditions ancestrales. Ainsi, dans le cadre des préparatifs de la fête des religions endogènes prévue pour le 10 janvier 2017 prochain, le président Bienvenu Agossou Assogba, au terme de l’audience a laissé entendre à la presse, qu’il serait venu solliciter l’appui du président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji, pour une bonne organisation de cette fête