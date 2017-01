UAC : voici les critères de participation à la session de rachat à l’ex-FLASH

Par Yao Hervé Kingbêwé 09 Jan 2017 à 18:59 150

Les étudiants de la Faculté des lettres, langues, arts et communication (FLLAC) et la Faculté des Sciences humaines et sociales (FASHS), l’ex-Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines (Ex-FLASH), auront désormais une session de rachat en bonne et due forme.

Mais cela à des conditions bien déterminées. Ces dernières ont été communiquées ce lundi 9 janvier 2017 aux responsables d’amphithéâtres des différentes entités de l’ex-FLASH à la faveur d’une rencontre d’information organisée par les autorités décanales. De cette rencontre d’information, il ressort que pour participer à la session de rachat, les apprenants devront avoir fait les inscriptions pédagogiques par semestre, composer la session normale, justifier leurs absences à la session normale et avoir une moyenne comprise entre 5 et 9,99 dans l'unité d'enseignement concernée.

L’inscription pédagogique s’élève à 2000 FCFA à raison de 1000 FCFA par semestre.

Il faut souligner qu’outre la session de rachat, au cœur de la longue grève qui à conduit à l’invalidation de l’année académique passée, les étudiants des différentes entités de la FLLAC et de la FASHS auront droit à des devoirs sur table.