Abomey-Calavi / Agori: Un géant tas d’ordures dicte sa loi aux riverains

Par Eric Amou 09 Jan 2017 à 01:01 50

Rechercher OK

Les habitants d’Agori dans la commune d’Abomey-Calavi subissent la négligence des élus locaux face à une question de bien-être et de santé. En effet, ces derniers cohabitent avec un géant tas d’ordures qui, si n’est rien fait, risque d’engendrer des graves conséquences sur la santé des riverains.

Pendant que le gouvernement s’attèle à rendre davantage sain le milieu de vie des béninois, certains élus locaux semblent ne pas s’inscrire dans cette dynamique.Situé dans la 4ème rue à droite en quittant le carrefour Kpota, commune d’Abomey-Calavi, un géant tas d’ordures indispose énormément les riverains d’Agori les exposant ainsi à des maladies telles que la fièvre typhoïde, le paludisme et bien d’autres conséquences sur leur santé. Une situation qui, malheureusement laisse indifférente les autorités communales. La délocalisation de ce ‘’nid de maladie’’ est préférable et souhaitable. C’est ce que pensent d’ailleurs les riverains. Ismaël Ramonu, mécanicien, ayant son garage juste à côté de ce tas d’ordures, nous a confié que « les ordures mettent mal à l’aise ses clients ». A l’en croire, ses clients viennent toujours à lui à cause de la qualité de son travail. Sinon ces derniers s’offriraient les services d’un autre mécanicien a lancé entendre Ismaël Ramonu.

« Les odeurs sont insupportables lorsqu’il fait soleil », a-t-il ajouté.

Il invite les élus locaux à prendre la mesure de cette situation qui ne fait que perdurer. Abondant dans le même sens, Théophile Maga, professeur de Sciences de la vie et de la terre (Svt), est foncièrement contre le silence du Chef quartier. Selon ses dires, une délégation est allée voir le Chef quartier pour lui expliquer les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Il a promis envoyer les agents phytosanitaires pour désinfecter les ordures. « Mais jusque-là nous ne voyons aucun signe annonciateur » a mentionné Théophile. Cela témoigne de sa mauvaise foi. Il estime que les riverains dans leur entièreté veulent que ce site soit délocalisé pur et simple. Pour lui la désinfection des ordures est certes un début de solution mais elle n’est pas une solution durable.

Face aux inquiétudes des riverains d’Agori, la promptitude des élus locaux est souhaitée pour assainir leur milieu de vie.