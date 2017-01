Canal+ : le décodeur passe à 5000F Cfa et des opportunités pour la Can au Gabon

Par Olivier Ribouis 06 Jan 2017 à 13:21 407

Après le grand de show de noël, Canal+ enchaîne avec une nouvelle offre intéressante à l’endroit des Béninois. Dans la perspective de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2017) qui se déroulera du 14 janvier au 05 février l’opérateur de télévision payante par satellite propose « La grande fête du foot africain », sa nouvelle offre pour une grande accessibilité de ses chaînes aux foyers béninois.

Dès ce vendredi 6 janvier jusqu’au samedi 21 janvier 2017, avec un abonnement à la formule Evasion+, le prix du décodeur Canal+ est de cinq mille franc (5000 F) Cfa et la parabole gratuitement offerte sur toute l’étendue du territoire béninois. Adrien Bourreau, Adrien Bourreau, le directeur général de Canal+ Bénin a annoncé cette nouvelle a été faite à la presse nationale ce jeudi 04 janvier en expliquant le contenu et l’importance de cette offre. « Parce qu’on souhaite que la plus grande majorité des Béninois puissent suivre tous les matchs de la Can sur Canal+, on a cassé le prix, on a souhaité rendre le décodeur le plus accessible possible à 5000 F seulement avec la formule Evasion+ » a annoncé M. Bourreau précisant qu’il s’agit d’« un prix exceptionnel. On n’a jamais fait ça, on n’a jamais vu ça ! » Pourquoi cette formule, parce que c’est la plus adaptée à nos abonnées pour pouvoir bénéficier de tous les matchs et beaucoup d’autres choses.

Une opportunité et des avantages

L’offre « La grande fête du foot africain » présentée par M. Bourreau apparaît comme une opportunité à saisir. « La promotion se terminera le samedi 21 janvier » a –t-il prévenu insistant, « On l’a lancée maintenant pour permettre à tout le monde de s’équiper confortablement pour suivre la Can ». Une fois son décodeur acquis, le nouvel abonné est admis à jouir de plusieurs avantages. D’un, il aura à suivre, « 100% des 32 matchs de la Can Gabon 2017 sur Canal+ Sport1 et Canal+ Sport2». Sur ce, commente M. Bourreau, c’est une opportunité de suivre ses équipes favorites et ses stars africaines préférées. Deuxième élément important, il y aura des émissions dédiées. Deux émissions en particulier. Une émission appelée « En route pour la Can2017 » qui a déjà démarré avec Robert Brazza et Patrick Mboma qui plongent les abonnés dans les préparatifs de chacune des équipes avec leurs entraîneurs respectifs. La seconde émission qui démarre le 14 janvier, est « Un soir de Can » pendant laquelle d’éminents animateurs et chroniqueurs feront le débriefing, le bilan des matchs à chaque fin de journée. En plus de suivre les matchs à la télévision, les abonnés ont la possibilité de le faire à partir de leurs smartphones avec l’offre « MyCanal ». Autour de cette Can, Canal+ a aussi prévu des compétions pour faire gagner d’importants lots à ses abonnés et à tout le monde. A ce propos apprend Adrien Bourreau, Canal+ lance un grand concours panafricain dénommé « MyCanChallenge » pour la fête du football. Tous les amoureux du football sont appelés à se faire filmer pendant qu’ils réalisent leurs meilleurs jongles et à poster les images sur facebook. Le meilleur qui aura recueilli le plus grand nombre de vote gagne ce concours et aura la chance d’aller voir la finale de la Can au Gabon tout frais payé par Canal+. Spécifiquement, au Bénin, pour toutes les personnes qui viendront s’abonner ou se réabonner dans les boutiques Canal+, pendant cette période, est organisé un concours de pronostic pour désigner entre autres, les trois premières équipes de cette Can. A gagner pour ce jeu, une télévision 55’’ et un abonnement d’un an à la formule Tout Canal+. A noter que, dans sa logique de tout avoir pour ses abonnés, Canal+ a signé un contrat de sept ans avec la Caf pour diffuser toutes les grandes compétitions africaines en exclusivité sur ses chaînes. Ce sont 4 Can, 03 Shan, 07 ligues des champions africaines, 07 coupes des confédérations et de nombreux matchs de qualification.

Au-delà du football

Il n’y aura pas que du football. Canal+ enrichit encore ses contenus divertissants avec de nouvelles émissions intéressantes et des productions cinématographiques. Pour le compte du mois de janvier, apprend Adrien Bourreau, il y a la Saison 2 du « grand parlement du rire » avec les grands humoristiques africain dont Michel Gohou, Mamane le chroniqueur de la République du Gondouana… ainsi que l’émission « Bienvenue chez les Johnson », la nouvelle série « Guyanne » et autres. Pour tout ceci proposé aux Béninois assure M. Bourreau : « Ce qui nous tient à cœur c’est d’écouter les foyers béninois, leur apporter la satisfaction qu’ils méritent en proposant des offres adaptées à leurs envies ».