Etablissement de la CNI à Cotonou: La préfecture innove

La préfecture de Cotonou modernise le suivi du processus d’établissement de la Carte nationale d’identité (Cni). Modeste Toboula, le préfet du département du Littoral a procédé au lancement d’une application permettant aux usagers de suivre, à distance, l’évolution de l’établissement de la pièce.

Avec cette application, a expliqué, Wilfried Gbaguidi, secrétaire général de la préfecture, les demandeurs de Carte nationale d’identité pourront avoir des infos sur le niveau d’avancement, la date de disponibilité et sur un éventuel rejet avec des motifs précis. Il assure ce moyen diminuera « les frais pour les requérants » qui ne seront plus obligés de « faire des aller-retour pour venir voir le niveau d’avancement de la carte d’identité ». De son côté, la première autorité préfectorale a ajouté que ceci entre dans le cadre d’une série d’initiatives prises pour « garantir le service public aux administrés de la façon la plus proactive ». A Cotonou où avoir cette pièce d'identité est un chemin de croix à faire, la préfecture avait aussi fixé à 72 heures, le délai pour l'établissement de la Cni.