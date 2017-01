Bénin: un lendemain de fête noir pour les producteurs de coton de Gogounou

Par Yao Hervé Kingbêwé 03 Jan 2017 à 15:18 611

Dans la commune de Gogounou, dans le département de l’Alibori dans la partie septentrionale du Bénin, les lendemains de la fête de nouvel an ne sont pas du tout de gaieté, notamment pour les producteurs de coton. Au marché autogéré de coton à Wèrè, un arrondissement de cette commune, les producteurs de l’or blanc ont vu une partie de leur récolte réduite en cendres par des flammes d’un incendie déclenché dans la journée de ce lundi 2 janvier 2017.

Selon les informations rapportées par des sources concordantes et confirmées par l’Agence presse Bénin (ABP), l’incendie serait provoqué par un enfant âgé de 7 ans. Ce dernier aurait allumé dans la paume de sa main une fibre de coton à l’aide d’un briquet. La fibre de coton ayant pris feu, l’enfant s’en est débarrassé sans précaution sous la chaleur des flammes. Ceci, pour éviter de se faire brûler la paume de la main. La fibre ainsi jetée s’est retrouvée dans un tas de coton non encore commercialisé. Avec le vent de l’harmattan, le feu s’est très vite propagé dans le tas. L'incendie, à en croire nos informateurs, a duré plusieurs heures avant d’être maîtrisé grâce au concours de la population et des sapeurs-pompiers de Kandi venus à la rescousse. Le dégât causé par cet incendie est considérable. Plusieurs tonnes de coton sont détruites par les flammes de l’incendie. On évoque le chiffre de sept (07) tonnes.