Prise en charge des Pvvih au Bénin : Les médiateurs mécontents du recrutement en vue

02 Jan 2017

Contrairement à l’idée de l’amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le Vih au Bénin pour l’accélération de l’élimination de la maladie, le recrutement qui s’annonce dans la catégorie des médiateurs est perçu chez bon nombre de ces derniers comme une stratégie de reprise à zéro de la politique de médiation. Ils ne sont pas pour et font des propositions.

Dans le système de lutte contre le Vih/Sida au Bénin, il se pointe à l’horizon un recrutement dans le rang du personnel de prise en charge des personnes vivant avec le Vih/sida (Pvv). Ceci, notamment au niveau des médiateurs. Ce sont des personnes des deux sexes qui font de la communication pour un changement de comportement, la distribution de préservatifs et l’orientation pour le dépistage. Leur rôle consiste également à orienter le patient afin que ce dernier retrouve satisfaction à son problème et si possible, organiser des séances de visite à domicile, faire du suivi pour les soins, etc. «Dans la pratique, c’est celui qui se met dans la peau du patient, qui rassure le patient de sorte que ce dernier ne se sent pas seul, isolé ou abandonné.» confie une médiatrice du haut de ses 15 ans d’expérience de médiation sur l’un des grands sites de prise en charge des Pvv au Bénin. Elle a requis l’anonymat non seulement pour son état sérologique mais aussi vu la délicatesse du combat que mènent actuellement les médiateurs dans le cadre de ce recrutement. En effet, à propos, on note beaucoup de bruit dans le rang de ceux-là qui sont déjà sur le terrain depuis plus d’une décennie pour les uns et deux pour les autres. A les entendre, la décision de recruter n’est pas ce qui les fâche. Ils sont plutôt contre les nouveaux critères, en l’occurrence le critère relatif au niveau d’études. Le minimum exigé serait le Baccalauréat.

De l’injustice

Pour bon nombre d’anciens médiateurs rencontrés au Cnhu comme à Bethesda, c’est un critère qui frise de l’injustice. «Nous, nous avons commencé bénévolement, il n’y avait pas un rond. Et puisqu’il n’y avait pas de l’argent, on ne nous avait pas parlé de niveau. Avec ou sans niveau, on a travaillé par amour du prochain. On peut avoir le diplôme mais ne pas avoir les aptitudes à se sentir dans la peau du malade pour pouvoir jouer le rôle. Quand ils ont compris que la médiation est en train de prendre de l’ampleur et du succès avec l’effort que nous faisons sur les sites et dont les résultats se constatent sur l’amélioration de la prise en charge et de la Ptme, c’est maintenant que les gens veulent mettre leurs parents et leurs proches. Ils ont mis cette histoire de Bac dans le recrutement pour nous écarter parce qu’ils savent qu’au niveau des associations, il y a beaucoup d’entre nous qui n’ont pas ce niveau. Moi ça ne me gène pas mais ce n’est pas juste de vouloir nous imposer aujourd’hui un diplôme» se désole notre médiatrice supra-citée.

Un éternel recommencement

Vouloir alors faire partir sous prétexte du Baccalauréat tous ces médiateurs qui ont 20 ans, 15 ans, 10 ans… d’expérience est jugé comme une stratégie d’éternel recommencement qui sera fatale pour la prise en charge des Pvv. «Nous sommes en train d’entendre qu’ils vont balayer. Si on coupe la branche d’avec tous ceux qui ont ces dizaines d’années d’expériences et on n’amène rien que les bacheliers, cela va agir sur les patients. Tout va retomber sur les patients; il y a un risque de recommencer à zéro.

Le nombre de perdus de vue va augmenter parce qu’il va falloir du temps pour maitriser les patients, rétablir la confiance comme cela a été au début. Et c’est ce que nous ne voulons pas même si certains pensent que nous sommes des gens qui sont dedans et qui ne veulent pas laisser la place à d’autres. Non ! A preuve, aujourd’hui, les patients se confient beaucoup plus à nous qu’aux médecins.» explique un autre médiateur Pvv.

Propositions

Outre le discours de niveau qui les dérange, ces médiateurs sont conscients de ce qu’il y a nécessité de faire un recrutement car reconnaissant qu’il y a insuffisance de médiateurs. Ce qui entraîne le non respect strict des soins, l’augmentation du nombre de perdus de vue et le taux de transmission mère-enfant du virus. Mais pour eux, la légalité serait de reconduire les anciens qui ont la technique de travail et de lancer un appel à candidature pour combler le vide en termes d’effectif. «Nous, nous sommes dans le Vih. Nous savons ce que c’est le Vih. Nous savons ce que c’est qu’un médiateur. On n’a pas besoin d’être bachelier pour le savoir.» conclut cette médiatrice