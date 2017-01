Révision de la Constitution : avis favorable du fâ expliqué par David Coffi Aza

Par Olivier Ribouis 02 Jan 2017 à 11:23 458

Au Bénin, les divinités sont favorables à la révision de la Constitution. C’est ce qui ressort de la consultation annuelle du fâ dite Tofâ organisé par un comité que préside le professeur David Coffi Aza. Dans une interview accordée à La Nation, le quotidien béninois de service public, il a expliqué en quoi consiste l’avis favorable du fâ obtenu lors de la consultation du 03 décembre dernier.

« Selon le fâ, chaque famille est basée sur un égrégore donné. Le fâ dit que les égrégores au niveau de chaque famille sont touchés à leurs racines. Donc il y a lieu de purifier nos ancêtres éponymes et nos divinités de base pour leur redonner vie et vitalité. Deuxième chose, il y a des rituels qu’on fait au niveau des cours royaux. Il faut qu’on reprenne ces rituels-là » a-t-il d’abord indiqué avant d’ajouter : « Mais sur le plan national, le pays-même est assis sur des fondamentaux. Et ce que nous pouvons appeler fondamentaux au niveau d’une nation moderne aujourd’hui, c’est sa Constitution. Ce qui veut dire que nous devons retoucher cette année forcément la Constitution. Peut-être qu’en le faisant cela va calmer les choses ou cela va permettre de voir clair dans certaines choses. Mais le fâ recommande de toucher les fondamentaux ou de les revoir pour que cela soit utile pour la nation ».Le Fâ, a-t-il expliqué, est une méthode de divination, la géomancie pratiquée au Nigeria, au Bénin et au Togo… La révision de la Constitution est l’un des points clés de la réforme institutionnelle et politique que le Président Patrice Talon envisage réalisée lors de so quinquennat.