Bénin 2017 : ce que souhaite le Frd de Jacques Migan

Par Olivier Ribouis 30 Déc 2016 à 09:26 337

Rechercher OK

2016 s’en va, 2017 s’installe. C’est le moment des vœux et le Front des Républicains pour le Développement de la ville de Porto-Novo (FRD) du bâtonnier Jacques Miguan ne déroge pas à la règle. Dans un message parvenu à la Nouvelle Tribune, il exprime ses vœux de bonne et heureuse année aux Béninois.

Message de vœux du Président du FRD

Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, populations du Bénin en général et des départements de l’Ouémé et du Plateau en particulier,

En mon nom personnel et au nom du Front des Républicains pour le Développement de la ville de Porto-Novo (FRD), je voudrais saisir l’occasion des fêtes de fin d’année, pour formuler mes vœux les meilleurs à la Nation toute entière.

A chacun, je formule le vœu que 2017 soit une année de santé et de prospérité dans toutes ses entreprises.

Je formule également le vœu que 2017 soit une année de Paix, de renforcement de la solidarité nationale et de consolidation des acquis démocratiques obtenus au prix de lourds sacrifices.

Je formule enfin le vœu pour que les personnes au chômage, les personnes en détresse, les personnes éprouvées, les malades, retrouvent le bonheur, la dignité et de meilleures conditions de vie.

Le temps est venu de taire les intérêts égoïstes, partisans et régionalistes pour réaliser, au besoin avec des critiques objectives assorties de propositions concrètes, la construction de notre pays.

C’est avec confiance que je fais le pari que cette année permettra d’asseoir les bases d’un développement réel et durable de notre pays avec la participation inclusive de toutes les forces vives de la Nation.

Joyeuses fêtes et heureuse année !

Jacques A. MIGAN

Président du FRD