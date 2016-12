Close signale des cas d’enlèvements d’enfants et d’infanticides au Bénin

Par Olivier Ribouis 30 Déc 2016 à 03:24 733

L’inquiétude monte sur les enlèvements, les disparitions d’enfants et des cas d’infanticides au Bénin. A la faveur d’une conférence de presse ce mercredi 28 décembre au Chant d’oiseau de Cotonou, le Comité de liaison des organisations sociales de défense des droits de l’enfant (Close) a signalé et condamné de nombreux cas d’atteinte à la vie des enfants.

Face à la presse, Norbert Fanou-Ako Président de Close et président de l’Ong Enfants solidaires d’Afrique et du Monde (Esam),a parlé d’un phénomène inquiétant qui a pris plus d’ampleur en cette fin d’année 2016.

L’un des cas récents objets de la présente conférence de presse a-t-il dit, est celui de Yann, un adolescent de 14 ans retrouvé sans vie après quelques jours de disparition. Il s’agit d’une « histoire triste » partie des réseaux sociaux comme une rumeur pour se révéler à lui comme vraie dès qu’’il a été joint par la famille du garçonnet. « Yann est sorti de la maison dans la matinée du samedi 03 décembre disant qu’il allait acheter de la craie. Il n’est plus jamais revenu… On a retrouvé son corps à la plage » a conté, Bernice, tante du petit garçon qui selon Norbert-Fanou Ako est « un enfant intelligent sur qui la famille pouvait compter » mais qui vient de disparaître brusquement après avoir « brillamment réussi au Bepc ».

L’histoire se révèle encore plus « douloureuse » quand on apprend qu’il y a 25 ans, la famille de Yann pleurait la disparition d’un bébé enlevé et jeté dans un WC. Au présent cas s’ajoutent des dizaines d’autres dont le dernier en date du mardi 27 décembre est celui de cinq enfants retrouvés dans la malle arrière d’un véhicule conduit par un homme arrêté dans les encablures de l’Iita à Calavi. Pour la famille de Yann et Close, il y a lieu d’agir pour protéger les enfants victimes de crimes rituels. Ils en appellent à la diligence des pouvoirs publics depuis le sommet de l’Etat jusqu’aux autorités locales. De même, les populations sont appelées à être vigilants pour détecter et dénoncer les suspects