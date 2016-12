Wifi à Cotonou : la mairie offre une connexion gratuite aux jeunes

Par Georges Akpo 29 Déc 2016 à 03:30 1634

Faire de Cotonou une ville moderne et mieux connectée au monde à l’image des grandes métropoles: tel est l'ambition du programme de mise en service de l’accès gratuit à la connexion Wifi.

La cérémonie officielle de lancement de la première phase de ce vaste programme dont l’objectif est de connecter les places publiques et jardins de la ville de Cotonou à la toile mondiale s’est déroulée hier mercredi en présence des jeunes et quelques personnalités. C’est la place du souvenir, une place chargée d’histoire, qui a été choisie pour abriter la cérémonie officielle de la mise en service de la connexion Wifi à Cotonou.

Le lancement de ce programme permettra à la jeunesse de profiter d’une connexion sécurisée, fiable et gratuite pour les recherches scientifiques et opportunités d’emplois et transactions commerciales. D’autres sites seront très rapidement mis en service dans la ville afin de couvrir les autres arrondissements en connexion internet sécurisée et à haut débit, ont promis les autorités de la ville. Il convient de préciser que les adolescents, les enfants et la jeunesse en général passent de plus en plus de temps sur leurs écrans et Smartphones mais n’ont pas forcément les moyens financiers pour se payer un forfait illimité. La connexion wifi gratuite lancée par la Mairie de Cotonou est une réponse à leurs attentes.

Dans son message à la jeunesse, le Maire Léhady SOGLO s’est réjoui de la réalisation de l’une de ses promesses de campagne pour les dernières élections municipales et communales. Selon lui, la mise en service de cet outil de développement permet d’ouvrir d’heureuses perspectives et d’opportunités pour la jeunesse de Cotonou.

Toutefois, le patron de l’hôtel de ville n’a pas manqué de mettre en garde les auteurs de la cybercriminalité et autres usages indécents de ces outils de communication. Il a, pour finir, invité les jeunes et toutes les populations à en faire un usage adéquat.

Il faut préciser que ce joyau dispense désormais plusieurs jeunes de paiement d’abonnement pour les connexions illimitées et rapides. Les jeunes pourront donc surfer gratuitement et en plein air sur la toile.

Notons que des démonstrations rapides ont été faites sur les lieux à la satisfaction de tous