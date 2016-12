UEMOA : La Banque Atlantique innove avec le transfert d’argent via Gab

Par Blaise Ahouansè 29 Déc 2016 à 03:18 567

La Banque Atlantique a lancé hier, mercredi 28 décembre 2016 à l’hôtel Novotel de Cotonou, le premier service de transfert d’argent via guichet automatique (Gab) dans les huit pays de l’Uemoa à un coût fixe de 1000 F Cfa.

Envoyer ou recevoir de l’argent à partir d’un guichet automatique (Gab), c’est désormais possible dans les huit pays de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (Uemoa). C’est une nouveauté du groupe Atlantique Business International à travers son réseau bancaire Banque Atlantique. Le service est disponible depuis ce mercredi 28 décembre 2016. Il a été lancé lors d’une conférence de presse de présentation de l’offre par la Banque Atlantique Bénin à l’hôtel Novotel de Cotonou. Aux dires du Chef service Marketing et communication, Eric d’Oliveira, ce nouveau produit s’inscrit dans le vaste chantier d’amélioration et d’optimisation du réseau de la Banque Atlantique où dans la gamme de services disponibles sur les Gabs, il est offert aussi le changement de code Pin de la carte bancaire, l’édition de mini relevé et le virement de compte à compte.

Pour envoyer

Dans sa démonstration le chef service marketing a indiqué que pour le transfert, il suffit de se rendre dans un guichet automatique de la Banque Atlantique, introduire sa carte bancaire de débit (privilège, épargne ou visa électron-classic-gold-platinum), saisir son code confidentiel, sélectionner successivement les options «autres services» et «transfert d’argent », choisir le montant entre 5000 et 300.000 F Cfa, saisir respectivement la référence de 10 chiffres et le code de 4 chiffres correspondants au transfert. Après validation sur l’écran récapitulatif qui s’affiche, le client reçoit un reçu comportant la référence, le code et un numéro d’autorisation. Le coût du service est de 1000 F Cfa quel que soit le montant transféré.

Retrait sans carte

Pour le retrait au guichet automatique (Gab) de la Banque Atlantique, le Chef service marketing et communication précise que le bénéficiaire n’a pas besoin de carte bancaire. Il suffit juste qu’il reçoive de la part de l’émetteur –peut-être par un simple appel téléphonique ou par messagerie- le code et la référence du transfert. Une fois au guichet, le bénéficiaire n’a qu’à sélectionner sur l’écran d’accueil «Service sans carte», saisir la référence puis le code et valider. Et il reçoit automatique son argent en espèce.

«Offre la plus innovante»

Il s’agit là d’une expérience client unique en monétique au Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et au Togo, défend Eric d’Oliveira. Il souligne que c’est un service simple, rapide et accessible 24h/24 et 7jous/7. «Nous avons été le précurseur de la carte prépayée. Aujourd’hui, nous revenons avec le transfert via Gab. En matière de monétique, nous avons le savoir faire. Pour la sécurité, nous respectons les normes internationales en la matière.» clame-t-il.

Et pour preuve, après avoir été primée banque africaine et d’inclusion financière de l’année en 2014, la Banque Atlantique a été sacrée en cette année 2016, Meilleure banque de l’Afrique de l’Ouest, d’après les rappels de la Directrice générale de la Banque Atlantique Bénin, Giselle Adotevi Adjibi. A l’en croire, c’est la reconnaissance du travail en silence à la quête continue de la performance dans cette banque. Dans ce silence depuis 11 ans qu’elle est installée au Bénin, confie la Dg, la banque Atlantique s’est attachée à étendre ses réseaux, à veiller à la qualité des services et au professionnalisme de ses équipes. Ce transfert d’argent via Gab, c’est l’innovation actuelle en monétique