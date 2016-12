La première édition du festival international de Porto-Novo lancée par Emmanuel Zossou

Par Ismail Keko 28 Déc 2016 à 08:44 391

La ville capitale dotée d’un riche patrimoine matériel et immatériel, accueille du 04 au 14 janvier 2017 prochain une grande effervescence culturelle et artistique. C’est l’annonce qui a été faite le lundi dernier à la salle de conférence de l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA) par le maire de la ville de Porto-Novo, Emmanuel Djima Zossou, entouré pour la circonstance de ses trois adjoints et de l’artiste de renommée internationale, Alougbin Dine.

A en croire l’autorité municipale, c’est pour valoriser cette richesse artistique, culturelle et cultuelle de Porto-Novo que le conseil municipal a inscrit dans son plan de développement municipal et particulièrement le volet culturel, ce festival des arts et de la culture de Porto-Novo. Selon Emmanuel Zossou, c’est depuis le mois de juillet 2016 qu’un comité scientifique a été mis en place et composé d’éminentes personnalités du monde culturel dont le professeur Bienvenu Koudjo et Tola Koukoui pour conceptualiser et élaborer le document de base du projet. A en croire l’édile de Porto-Novo, ce festival international de Porto-Novo s’articule autour de la cérémonie d’ouverture, le colloque scientifique, la foire et enfin un géant carnaval qui fera ressortir le vodoun dans les rues de la ville capitale à l’image du carnaval de Rio qui vend bien la Samba au monde. Dans un immense défilé, des milliers de vodoun masqués, des divinités, des artisans, des fanfares et différents groupes folkloriques déferleront dans les rues de Porto-Novo. Ce carnaval, dira le maire Emmanuel Zossou, sera l’emblème du festival de par sa grandeur, sa beauté et sa richesse culturelle et cultuelle