Libération de l’espace public : le comité des vendeurs et revendeurs appelle à la résistance

Par Yao Hervé Kingbêwé 27 Déc 2016 à 15:52 1623

L’opération de libération de l’espace public lancée par le gouvernement du Président Patrice Talon pourrait se heurter à une résistance. Et pour cause, le Comité national des revendeurs, vendeurs et Artisans du Bénin pour la liberté et le pain (CO.NA.RAB) présidé par Thérèse Waounwa vient en effet de lancer un appel à la résistance contre cette opération.

Le motif de cet appel à la résistance: le comité pointe la méthode employée par le régime. Cette volonté des autorités de vouloir les « enlever coûte que coûte après le 02 janvier 2016 par la force », explique Thérèse Waounwa dans la déclaration faite à cet effet, relève de l’arbitraire, du sadisme et même de la cruauté. Car, soutient-elle, les personnes concernées par l’opération sont des Béninois qui se battus de toutes leurs forces pour l’élire Président, contre le Lionel Zinsou. Mieux, défend-elle, les occupants de l’espace public payent des impôts au fisc et des taxes à la mairie.

Dans les arguments avancés par le comité pour justifier son appel, on évoque également la question de la réinstallation des milliers de personnes concernées par cette opération. Les vendeurs et revendeurs disent ne pas comprendre qu’on veuille les dégager sans prévoir d’avance des lieux pour leur réinstallation.

Cet appel à la résistance sera-t-il ou non entendu ? Difficile de le prédire.