Pèlerinage de l’Eglise du Christianisme Céleste : Le Révérend Adéogun prêche pour l’unité et la paix

Par Ismail Keko 27 Déc 2016 à 10:05 997

Des centaines de milliers de fidèles de l’Eglise du Christianisme Céleste (ECC) ont satisfait à la tradition en se rendant massivement à la plage de Sèmè-Kpodji pour louer et magnifier le tout puissant. C’était en présence de nombreuses personnalités politico-administratives dont le préfet du département de l’Ouémé et le maire de la commune de Sèmè-Podji.

Le cérémonial solennel du culte d’action de grâce des fidèles chrétiens de l’Eglise du Christianisme Céleste venue de différents cieux pour célébrer la nativité de Jésus Christ, a été une occasion pour le Révérend pasteur mondial du saint siège à Porto-Novo, Bennett Benoît Adéogun, de rappeler aux fidèles, la première institution d’Oschoffa. Occasion pour ce dernier d’exhorter à travers prières et louanges, les fidèles à la paix, l’unité et l’amour de Dieu. Tout au long de cette célébration de l’édition 2016 du pèlerinage de la plage de Sèmè-Podji, il a été question de rappeler le fondement divin du cérémonial. « En effet, Jésus n’est pas né dans une maison, un temple, mais en plein air. Et par surcroit, dans un enclos de bœufs. Ce n’est pas que Joseph ne possède pas de maison ni de l’argent pour louer un hôtel. Mais Dieu a voulu ainsi après que Joseph, sorti de sa maison, y ramène une grâce. Faisons en sorte que cette grâce ne nous échappe » a signifié aux fidèles, le Révérend pasteur mondial de l’ECC. De nombreuses autres prédications ont été faites par le président mondial de l’ECC