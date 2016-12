Dénonciation des cas de corruption : Social Watch Bénin renforce les capacités des Osc et des médias

Par Arthur Sélo 22 Déc 2016 à 11:51 300

Une trentaine d’organisations de la société civile et une quinzaine d’hommes de médias ont pris part, hier mercredi 21 décembre 2016 à l’hôtel Kta à Cotonou, à un atelier de formation sur les moyens de dénonciation des cas de corruption. Ceci dans le cadre du programme ‘’Redevabilité’’, financé par la coopération Suisse

Des organisations de la société civile (Osc) et des hommes de médias outillés sur les moyens de dénonciation des cas de corruption. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme ‘’Redevabilité’’ financé par la coopération Suisse, Social Watch Bénin a organisé un atelier de formation à l’intention des Osc et des hommes de médias. Cette formation a permis de renforcer les capacités de ces acteurs sur les moyens de dénonciation des cas de corruption. Elle veut contribuer au renforcement de la transparence dans la gestion des affaires publiques aux niveaux central et local. Car, selon le président du Conseil d’administration de Social Watch Bénin, Gustave Assah, la corruption prend de plus en plus d’espace et il urge de mener des actions pour réduire ce phénomène. La lutte contre ce fléau est devenue un impératif pour le Bénin. La corruption constitue aujourd’hui, un élément de préoccupation majeure car influençant la stabilité et la sécurité des actions sociales et escamotant les valeurs démocratiques.

Alors les participants à cet atelier de formation ont eu les notions conceptuelles en matière de lutte contre la corruption et des techniques de dénonciation. Ils ont été informés sur les fondements juridiques en matière de lutte contre la corruption et la maîtrise des moyens et outils technologiques actuels de dénonciation des cas de corruption. Ces participants ont aussi pris connaissance des parties prenantes du mécanisme de dénonciation et les sanctions à appliquer. Il a été aussi question de renseigner les participants sur la plateforme dénommée «Témoin-Kounoudéto» mis en place par Social Watch Bénin pour la transparence et la crédibilité des marchés publics au Bénin. Tout ceci à travers deux communications suivies d’échanges. Et un travail en groupe puis en plénière a été fait sur le type de relation qui doit exister en les Osc et les médias pour une bonne synergie dans la dénonciation des cas de corruption