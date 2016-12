Développement du tourisme béninois: José Pliya échange avec les acteurs du secteur

Par Arthur Sélo 21 Déc 2016 à 13:31 840

Une séance de prise de contact et d’échanges avec les différents acteurs qui interviennent dans le secteur du tourisme a été organisée, hier mardi 20 décembre 2016 à Bénin Royal hôtel de Cotonou, par l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (Anpt). Occasion pour le directeur général José Pliya de présenter cette agence, sa mission, l’équipe dirigeante et de recevoir des suggestions.

Le président de la République Patrice Talon a la conviction que le tourisme peut créer de l’emploi et de la richesse pour le Bénin. C’est pourquoi, il a jugé utile de la mise sur pied d’une Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (Anpt). Hier mardi, le directeur général de cette agence, José Pliya accompagné de son équipe est allé à la rencontre des acteurs privés et publics de ce secteur. Une rencontre longtemps souhaitée par les acteurs de la chaîne touristique et qui intervient au lendemain de la présentation du Programme d’actions du gouvernement. Cette rencontre a permis à José Pliya de présenter l’Anpt, d’expliquer la mission de cette agence et les projets phares qu’elle va piloter. De ses explications, il ressort que l’Anpt se veut être un guichet unique opérationnel au service des patrimoines et de tourisme. L’Agence est un établissement à caractère technique et scientifique patrimonial et touristique de type spécifique. Elle est placée sous la tutelle de la présidence de la République.

Sept projets phares

La mission de l’Anpt se résume en quatre points majeurs à savoir la définition d’une identité pour la destination Bénin, la création et le développement de projets touristiques innovants, le soutien technique et financier aux partenaires identifiés (les structures privées existantes) et la communication et la promotion de la destination Bénin au plan national, sous-régional et international.

L’Anpt va gérer sept projets phares. Le premier est la recréation du parc W Pendjari en parc de référence de l’Afrique de l’Ouest. Le second a trait à la réinvention de la cité lacustre «Ganvié». Le troisième se charge de faire d’Abomey un pôle touristique des arts et culture. Selon le directeur général de l’Anpt, «nous vivons depuis sur des acquis touristiques, il faut maintenant créer d’autres attractions touristique». C’est pourquoi, il sera érigé un musée à Abomey avec à l’intérieur des technologies actuelles pour raconter des histoires. Le quatrième concerne l’édification d’un musée international des arts, culture et civilisation vaudou à Porto-Novo. En ce qui concerne le cinquième projet, il s’agit de la création d’une expérience touristique premium autour des «tata» à Boucoumbé tandis que le sixième projet traite de la reconstruction de la cité historique de Ouidah, de la recréation à l’identique de la route de l’esclave avec la création d’un circuit de pèlerinage qui part d’Abomey pour Ouidah avec plusieurs étapes. Le dernier projet est celui de l’aménagement de stations balnéaires et éco-lodges à Avlékété, Djègbadji et au niveau de la Bouche du Roy.

Le directeur général Pliya insiste sur le fait que l’agence travail en harmonie et en étroite collaboration avec le ministère du tourisme bien qu’elle soit sous tutelle de la présidence. Ces propos sont appuyés par le directeur du développement du Tourisme qui estime que l’agence vient renforcer le ministère. Selon ce dernier, le ministère reste dans son rôle régalien et reste la structure chargée de la conception, de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de la politique globale de l’Etat en matière du tourisme.

Cette rencontre a été clôturée par une séance de questions-réponses et de suggestions entre les acteurs du secteur et les responsables de l’Anpt.