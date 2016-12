Deuil dans le monde syndical : Paul Hounguèvou, 1er Sga de la Csa-Bénin, n’est plus

Par Yao Hervé Kingbêwé 21 Déc 2016 à 12:34 1154

Le monde du travail béninois en général et la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) en particulier est en deuil. Le premier secrétaire général adjoint de la Csa-Bénin, Paul Hounguèvou n’est en effet plus de ce monde. L’ancien Secrétaire général du Syndicat national des agents de sécurité sociale (Synass) a rendu l’âme hier, mardi 20 décembre 2016.

L’information du décès du désormais ancien numéro 2 de la Csa-Bénin a été officiellement portée aux responsables de cette confédération syndicale dans la matinée de ce mercredi 21 décembre 2016 par les enfants du défunt. Selon un agent de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin attristée par cette disparition, le premier secrétaire général adjoint Paul Hounguèvou n’était apparemment pas malade. « Vendredi dernier, il était ici à la Bourse du travail, nous avions beaucoup échangé et hier, on m’annonce qu’il est décédé », a confié l’agent. Pour le Secrétaire général du Synass, Sètondji Bocco, cette une grosse perte pour le monde syndical. « le camarade Paul Hounguèvou était un baobab », a-t-il déclaré à lors de la cérémonie de passation entre les présidents entrant et sortant du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ce matin.