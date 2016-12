Recensement des pensionnaires du Bénin : Un véritable calvaire pour les retraités

Par Eric Amou 20 Déc 2016 à 04:43 745

Commencé dans la première semaine du mois de décembre, le recensement des pensionnaires du Bénin se poursuit. Recensement qui pour certains se dérouleraient dans la plus grande discipline et organisation possible, malheureusement tel n’est pas le cas.

C’est le constat fait dans la matinée d’hier lundi 19 décembre 2016 par notre équipe. Encore une journée difficile pour les retraités du Bénin. En effet, depuis quelques semaines un communiqué du ministère de l’économie et des finances invitait les retraités du Bénin à se faire enregistrer en vue du paiement de leurs pensions.

Ce recensement vise à avoir de la part de ses autorités le nombre exact des pensionnaires du Bénin. Selon certaines indiscrétions, des personnes décédées perçoivent toujours des pensions. Ce qui dénote de la cupidité et de la mauvaise foi des parents de ces personnes décédées. Cela fait un manque à gagner pour l’Etat qui envisage booster l’économie béninoise durant les cinq années à venir.

Mais force est de constater que ce recensement est décrié par les retraités dans son organisation. Assis pendant plusieurs heures, débout pour certains en attendant leur tour, des bousculades pour obtenir une place. Telle est l’ambiance qui règne dans l’enceinte du trésor public dans la matinée d’hier lundi 19 décembre 2016.

Ces derniers s’offusquent contre le traitement à eux infligé dans leur recensement pour le paiement des pensions. Arrivé sur les lieux nous avons tendu notre micro à deux retraités dont a un requis l’anonymat. Pour Justin Togbé, ancien comptable à la retraite, le recensement n’honore pas les anciens fonctionnaires que « nous » avons été. « Nous comprenons le bien fondé de ce recensement mais avouons que cela est très mal organisé » a-t-il déclaré.

S’adressant à un agent recenseur, le second pensionnaire s’est inscrit en faux contre leur manière d’organiser ledit recensement. Selon lui, il serait judicieux d’utiliser les nouvelles technologies pour le recensement. Ce faisant, « nous pourrons » éviter tout ce « bazar». Dans un optimisme peu exprimé, les pensionnaires espèrent que la fin de calvaire sera pour bientôt.