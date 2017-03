Arrêté n°2017-025 du 2 mars 2017 : Les cadres auteurs de concours frauduleux sanctionnés

Par Pascal Mensah 28 Mar 2017 à 17:39 1889

Par l’arrêté n°2017-025 signé le 02 mars 2017, les ministres de l’économie et des finances Romuald Wadagni et son collègue du travail, de la fonction publique et des affaires sociales, Adidjatou Mathys, ont prononcés une sanction contre les cadres impliqués dans l’organisation des concours frauduleux de 2015.

Neuf au total, ils ont écopé de diverses sanctions allant de la révocation à la rétrogradation. Leur position dans la grille de classification est revue. 1 cadre révoqué, 2 rétrogradés, 5 ramenés aux grades inférieurs et 1 abaissé

Liste des cadres concernés

YALLOU Gniré Sélihatou,

ODA Grégoire

Amidou Adamou

Mme ROUGA Amsatou,

DANDJLESSA Sêdêgnon Bertrand

AKPO Dinstane Hugues

DJAGOUN Afouda

DOSSOU Gbété Donatien

Gérard AMADOU