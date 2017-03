Bénin : José Didier Tonato lance l’initiative ‘’marché des territoires’’

Par Pascal Mensah 28 Mar 2017 à 16:45 285

Le ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato a lancé ce mardi 28 mars 2017 l’initiative ‘’marché des territoires’’. C’était au Palais des congrès à Cotonou.

Inscrit au pilier numéro 3 du programme d’action du gouvernement (Pag) 2016-202, l’initiative a pour but de provoquer la transformation structurelle de l’économie béninoise et d’améliorer les conditions de vie des populations. ‘’Marché des territoires’’ est une stratégie d’arrimage des potentialités locales communales et régionales au projet structurant du programme d’action du gouvernement.

Cette initiative vise aussi à mobiliser les acteurs publics et privés au niveau national et local autour du projet. Ces acteurs vont se pencher sur des questions liées au développement, et discuteront autour de la vision et les grands objectifs de l’initiative ‘’marché des territoires’’ avec les acteurs du développement territorial. Des apports constructifs, et des recommandations seront formulés au terme de cette rencontre.