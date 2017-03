Bénin: Visite officielle du secrétaire général de l’Uit à Cotonou

Par Pascal Mensah 28 Mar 2017 à 13:41 192

Le secrétaire général de l’Union Internationale des télécommunications (Uit), Houlin Zhao est au Bénin. Sa première escale est le cabinet du ministre Rafiatou Monrou.

Il a été reçu ce matin par Rafiatou Monrou, ministre de l’économie numérique et de la communication. Une visite qui s’inscrit dans la perspective de la dynamisation de la coopération entre l’Uit et le Bénin. Pour Rafiatou Monrou, la visite va permettre au secrétaire général d’échanger avec les chefs d’entreprises et promoteurs de jeunes entreprises innovantes. Elle se penchera d’une part sur la contribution des télécommunications dans le développement durable, et d’autre part sur la problématique du financement du secteur des technologies de l’information et de la communication, pour faire de notre pays une plateforme de services numériques pour toute l’Afrique de l’Ouest.

Au terme de son séjour qui va durer trois jours le secrétaire général de l’Uit va rencontrer le président de l’Assemblée nationale, de même que les membres du gouvernement.